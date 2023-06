Il Mattino - Il piano di ADL per blindare Osimhen

"Un piano per blindare Osimhen". Titola così Il Mattino in edicola quest'oggi.

"Un piano per blindare Osimhen". Titola così Il Mattino in edicola quest'oggi. Il tema è ovviamente legato a Victor Osimhen, a cui la società partenopea è pronta ad offrire un nuovo contratto per evitare inserimenti di squadre straniere. Per il momento a mostrare interesse verso l'attaccante del Napoli sono state PSG e Chelsea. Tuttavia, le due formazioni non sono andate oltre i 120 milioni di euro per il nigeriano.

La volontà sarà però quella di blindare uno dei gioielli di casa Napoli. De Laurentiis lo scorso venerdì ha incontrato l'agente del calciatore ed è pronto ad offrire un nuovo contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Ma al momento non ci sono aggiornamenti significativi. Nel caso in cui l'ex Lille dovesse partire, il Napoli potrebbe puntare forte sul canadese David. In alternativa c'è anche Rasmus Hojlund dell'Atalanta.