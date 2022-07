Il Mattino: "Il piano di ADL per blindare Koulibaly"

Il Mattino titola in prima pagina "Napoli, un piano per blindare Koulibaly: presto un vertice a Dimaro".

Il rifiuto della proposta della Juventus da parte di Koulibaly, fa ben sperare il Napoli che vuole provare a trattenere il giocatore in scadenza nel 2023. DeLa e i suoi sono al lavoro per trovare l'intesa con il difensore: lo riporta Il Mattino che titola in prima pagina "Napoli, un piano per blindare Koulibaly: presto un vertice a Dimaro".