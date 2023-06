Il Mattino - In Francia lanciano la suggestione Zidane: ha appena rifiutato il PSG

L'ex asso francese che alla guida del Real Madrid ha vinto tutto (tra cui tre Champions League consecutive) avrebbe rifiutato il PSG

In casa Napoli la priorità era e rimane la sostituzione di Luciano Spalletti per iniziare un nuovo corso: secondo quanto scrive Il Mattino, che cita però fonti francesi, sul taccuino di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe anche Zinedine Zidane. L'ex asso francese che alla guida del Real Madrid ha vinto tutto (tra cui tre Champions League consecutive) avrebbe rifiutato il PSG per la sostituzione di Galtier.