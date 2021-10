Il Mattino - Inarrestabile Osimhen: è l'eroe dei due mondi

"Osimhen inarrestabile", titola oggi Il Mattino su Victor Osimhen, attaccante del Napoli a segno anche ieri in nazionale. Non si ferma più. Nove gol in poco più di un mese, per Osimhen. È l'eroe dei due mondi, Europa e Africa. In attesa di diventarlo anche in un terzo mondo, l'Asia (il mondiale del 2022 si gioca in Qatar). Magari ora è solo un sogno.

Nove gol in trentatré giorni. Gol che pesano, perché la sua Nigeria rischiava il patacrac se non fosse riuscita a vendicare in pochi giorni l'incredibile capitombolo interno con la Repubblica Centro Africana. Ha segnato di destro, mettendo al riparo i suoi dai pasticci: la rete del 2-0. Alla Osimhen. Di destro e in area. E così la Nigeria resta prima nel suo girone, a un passo dai playoff di marzo.