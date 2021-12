Il Mattino - Insigne non preoccupa, Koulibaly e Fabian sì: appuntamento al 2022?

Oltre al pareggio che ha rallentato la corsa in vetta, il Napoli torna a casa da Reggio Emilia con qualche problema di infortuni. Il Mattino fa il punto su Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz: se per il capitano non sembra esserci preoccupazione, dovrebbe trattarsi solo di un indurimento al polpaccio, per gli altri due qualche dubbio in più esiste.

ANSIA

Per Koulibaly si parla di risentimento al flessore della gamba sinistra, in attesa degli esami strumentali di oggi. La paura è che in realtà possa trattarsi di stiramento, il che significherebbe circa un mese di stop e 2021 terminato in anticipo. Per Fabian situazione simile, col risentimento che riguarda l'adduttore della gamba destra.