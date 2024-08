Il Mattino - Intreccio col Chelsea: per Lukaku Osimhen sul piatto e l'idea Casadei

Il vero nodo a questo punto riguarda proprio Osimhen, che di fatto ha dato la propria parola al PSG

Il Napoli non molla la presa per Romelu Lukaku. Il direttore sportivo Giovanni Manna - si legge sul quotidiano Il Mattino - in questi giorni si trova a Londra per tentare di trovare una soluzione definitiva e convincere il Chelsea a lasciar andare l'attaccante belga. Gli azzurri hanno offerto anche Victor Osimhen agli inglesi, provando ad inserire l'ex Inter Casadei nell'affare con un conguaglio da circa 45-50 milioni di euro.

Un'offerta sicuramente importante per i Blues, che devono liberarsi non solo di Lukaku ma anche del centrocampista scuola Inter. Il vero nodo a questo punto riguarda proprio Osimhen, che di fatto ha dato la propria parola al PSG. In questo caso il Napoli potrebbe seguire un'altra pista, versando circa 30 milioni di euro nelle casse del Chelsea per arrivare definitivamente a Lukaku.