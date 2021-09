Il Mattino - Italia-Argentina, la partita che va giocata al Maradona

"Italia-Argentina, la partita che va giocata al Maradona" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. E' ufficiale la sfida tra Italia e Argentina per la Coppa EuroAmericana, con la sfida tra la vincitrice dell'Europeo (gli Azzurri) e la vincitrice della Copa America (l'Albiceleste). In lizza per ospitare la sfida Napoli ma anche Londra.