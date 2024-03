Il Mattino - Juan Jesus non voleva passare per quello bugiardo e lo ripeterà alla Procura

Oggi Juan Jesus tornerà a Castel Volturno

TuttoNapoli.net

Oggi Juan Jesus tornerà a Castel Volturno. Come riferito da Il Mattino, il giocatore in un primo momento non ha voluto neppure l'assistenza del club azzurro e fino a ieri sera non aveva cambiato idea.

Ha spiegato al club che ha dovuto fare quel comunicato dopo le parole di Acerbi che ha negato le accuse, un'altra mortificazione per lui. "Volerlo far passare per un bugiardo o per uno che non ha capito non gli è andato proprio giù. Lo ribadirà: mi ha detto negro".