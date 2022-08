Il Mattino - Keylor Navas, pronto l'assalto finale: manca ancora qualche dettaglio

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

"Napoli, per Keylor Navas manca ancora qualche dettaglio", si legge oggi su Il Mattino. Keylor Navas è ancora il primo nella lista del Napoli. Giuntoli ne ha parlato con il Psg all'interno della chiacchierata per Fabian Ruz, ma al momento manca ancora qualche dettaglio per definire il trasferimento.

Tutto ruota attorno al discorso legato al contratto, perché il portiere del Psg ha un ingaggio altissimo, decisamente fuori budget per il Napoli. Si attende dunque qualche giorno prima di passare all'assalto finale.