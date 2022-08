Il Mattino - Koulibaly non era uno dei capi dell'ammutinamento: il Napoli rinuncia alla multa

Il Napoli rinuncia alla multa post ammutinamento di Kalidou Koulibaly dopo il suo passaggio al Chelsea. Lo racconta Il Mattino

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli rinuncia alla multa post ammutinamento di Kalidou Koulibaly dopo il suo passaggio al Chelsea. Lo racconta Il Mattino, che spiega come il club azzurro abbia rinunciato al giudizio per costringere il difensore a pagare 222mila euro di multa per la vicenda ormai vecchia di tre anni fa del mancato raggiungimento del ritiro di Castel Volturno dopo la vittoria in Champions League contro il Salisburgo, sotto la gestione Carlo Ancelotti. Koulibaly non è considerato uno dei "capi" della rivolta, motivo per cui gli avvocati di De Laurentiis in questi giorni stanno lavorando alla rinuncia della causa.