Il Mattino - Kvara e Zielinski hanno detto sì, Osimhen unico a tentennare sul rinnovo

"Napoli, da Kvara a Osi fino a Zielinski: partita l'operazione rinnovi" scrive Il Mattino oggi in edicola. Incontro con l'agente di Kvara: nessun rinnovo ma la promessa di rivedersi presto, per entrare nel vivo di un rinnovo di cui Giuntoli ha già definito tutto in inverno. I nodi sono due: i rinnovi di Osimhen e Zielinski. Per il polacco l'accordo sembra essere vicino: spalmerà l'ingaggio solo dal 2024, guadagnerà 4,5 milioni il prossimo anno.

Per Osimhen l'appuntamento è a Castel di Sangro. Ma è ormai chiaro che è lui quello da convincere, è il nigeriano quello che ha ancora dei tentennamenti.