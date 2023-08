Il Mattino - Kvaratskhelia chiede un ingaggio 5 volte più alto per rinnovare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia non rappresenta una priorità assoluta del Napoli. Stando a quanto riferito da Il Mattino, l'agente dell'esterno offensivo georgiano è in attesa di una telefonata da parte di Aurelio De Laurentiis, che però vuole prima risolvere altre questioni. La richiesta di Kvara, secondo il quotidiano, è pari a 6 milioni di euro per quanto riguarda l'ingaggio.

Attualmente percepisce 1,2 milioni ed è difficile che si aumenti così tanto lo stipendio del giocatore, che comunque ha già accettato di rimanere al Napoli e non farà problemi, nonostante le offerte dalla Premier League, Newcastle su tutti.