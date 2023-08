Il Mattino - L'Arabia torna alla carica per Osimhen: ecco la nuova offerta, ma per ADL ora è incedibile

L'Arabia Saudita torna alla carica per Victor Osimhen. Lo racconta Il Mattino, che spiega come il fondo PIF abbia aumentato l'offerta al calciatore

L'Arabia Saudita torna alla carica per Victor Osimhen. Lo racconta Il Mattino, che spiega come il fondo PIF abbia aumentato l'offerta al calciatore, alzando a trentacinque milioni l'anno la nuova proposta, valida per cinque anni. Il pericolo torna così a turbare le giornate del Napoli, che nel frattempo continua a lavorare al rinnovo di contratto del nigeriano, fermo da una manciata di giorni per un affaticamento muscolare.

De Laurentiis, comunque, resta tranquillo. Servono duecento milioni per acquistare il calciatore, che peraltro a questo punto del mercato potrebbero anche non bastare più, visti i pochi giorni rimasti per cercare un degno sostituto. Anzi, il quotidiano scrive che Osimhen è da considerare incedibile, visto che la scadenza del mercato è troppo vicina.