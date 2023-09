Il Mattino - L'attesa è (quasi) finita: ecco quando può debuttare Natan

Natan e Garcia hanno stretto ormai un rapporto di fiducia particolare: il francese ha il terrore di poterlo 'bruciare'

TuttoNapoli.net

"Natan-Napoli, l'attesa è (quasi) finita. Con Garcia rapporto di fiducia" scrive Il Mattino. Il centrale brasiliano arrivato quest'estate per sostituire Kim non ha giocato un solo minuto e punta al debutto sabato 16 in casa del Genoa. Ora arriverà il tour de force per il Napoli con 7 partite in 22 giorni e ci sarà bisogno di tutta la rosa.

Natan e Garcia hanno stretto ormai un rapporto di fiducia particolare: il francese ha il terrore di poterlo 'bruciare', nel senso che teme un errore all'esordio che poi possa condizionarne il prosieguo della sua avventura in azzurro, ma dopo la sosta arriverà il suo momento.