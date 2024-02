Il Mattino - Lavori al Maradona, il Napoli giocherà a Bari o Palermo? La previsione

Il Napoli e il Comune hanno cominciato a parlare dei lavori al Maradona in vista di Euro 2032

Il Napoli e il Comune hanno cominciato a parlare dei lavori al Maradona in vista di Euro 2032. Il dubbio principale è il seguente: la squadra giocherà sempre a Fuorigrotta o altrove? Si può anche giocare coi lavori in corso, ma le tempistiche sarebbero ovviamente più lunghe. In caso di gare altrove, gli unici stadi del sud che hanno la licenza Uefa sono Bari e Palermo. Lo riporta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola.