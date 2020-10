Il Mattino - Le tv tifano Napoli nella battaglia legale con la Juve: vogliono trasmettere la gara

Nell'edizione odierna, Il Mattino ritorna sulla sfida mai disputata tra Juventus e Napoli: "Anche il 'tifo' delle tv per la gara con la Juve", titola il quotidiano. Sky e IMG (che controlla i diritti esteri) vorrebbero poter trasmettere il match: in particolare i primi, che avevano scelto Juve-Napoli come uno dei big match stagionali da poter opzionare rispetto a DAZN. I broadcaster aspettano l'esito del ricorso del Napoli contro la decisione del Giudice Sportivo, anche perché la supersfida di Torino sarebbe stata vista nei cinque continenti.