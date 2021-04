Il Mattino - Lo stipendio di Mertens nel mirino: si valuterà la cessione in estate

Secondo Il Mattino, il Napoli rischia di dover far fronte a un altro braccio di ferro con Dries Mertens in sede di trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Visto quanto guadagna, 8 milioni lordi, e considerando la necessità di dover tagliare il monte ingaggi da parte del club azzurro, è possibile che in estate si valuti la sua cessione. Il belga ha tante offerte e per questo anche dal canto suo, potrebbe valutare serenamente l'ipotesi di salutare il "Maradona".