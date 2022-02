Il Mattino - "Lotta per lo Scudetto, ecco perché il Napoli può crederci ancora"

"Lotta per lo Scudetto, ecco perché il Napoli può crederci ancora", titola questa mattina in taglio alto Il Mattino. Secondo il quotidiano, dopo il pari con l'Inter, la squadra di Spalletti "non va in disarmo": il prossimo mese, con almeno sette partite fino alla sosta, sarà decisivo. Rispetto alle due concorrenti, però, il Milan ha il vantaggio di non avere competizioni europee da affrontare.