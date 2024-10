Il Mattino - Mario Rui, addio a gennaio? Si fa largo una nuova ipotesi

vedi letture

Mario Rui è praticamente un separato in casa. Dopo aver rifiutato diverse offerte nell'ultima sessione di mercato, il Napoli non l'ha inserito nella lista per la Serie A e solo recentemente l'ha reintegrato in organico, permettendogli di allenarsi insieme al resto dei compagni nonostante non possa scendere in campo. Ma quale sarà il suo futuro?

Se lo domanda l'edizione odierna de Il Mattino: "Ha un contratto fino al 2026 ed è difficile immagine che possa andare avanti così, da separato in casa. A gennaio c’è un’altra finestra, ma non è escluso che il ds Manna possa anche proporgli una risoluzione contrattuale", si legge sull'edizione odierna del quotidiano campano.