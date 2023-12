Il Mattino - Mazzarri non tirerà a campare: senza mercato può anche dimettersi

Nessuno può negare che il Napoli si trova in una condizione di straniamento, sospeso tra un passato irripetibile e un presente che non può essere futuro

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stato Mazzarri, a sorpresa, a sollevare il sipario sulla crisi che tormenta il Napoli nel suo interno, scrive Il Mattino raccontando dell'insoddisfazione e dei volti dispersi nel nulla: "Nessuno può negare che il Napoli si trova in una strana condizione di straniamento, sospeso tra un passato irripetibile e un presente che non può essere futuro, perché non c'è nulla di futuribile in questo Napoli di Mazzarri.

E neppure Mazzarri può pensare troppo al futuro: e nessuno pensi che sia l'uomo di cartone messo lì a fare da traghettatore. Lui vede, comprende e tira pure le somme: vuole un mercato di gennaio con delle risposte ben precise alla sue richieste (almeno un centrale difensivo e un altro posto di Anguissa come minimo sindacale) altrimenti non ci vuole nulla che prenda i sei mesi di contratto e li metta sul tavolo di De Laurentiis. Walter non tirerà a campare, per essere chiari".