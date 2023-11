Il Mattino - Mazzarri sorride, Olivera anticipa il rientro dall'Uruguay: il motivo

Visto che Mario Rui è ai box, Mathias Olivera sarà fondamentale da qui alla fine dell'anno. Il problema si creava già con l'Atalanta

Visto che Mario Rui è ai box, Mathias Olivera sarà fondamentale da qui alla fine dell'anno. Il problema si creava già con l'Atalanta, visto che l'esterno dell'Uruguay sarebbe rientrato solo venerdì. Invece Walter Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo.

Come riportato da Il Mattino, l'ex Getafe rientrerà prima, già da domani potrebbe essere a disposizione, in quanto squalificato per il prossimo impegno della nazionale dopo aver rimediato un giallo, da diffidato, nella sfida contro l'Argentina.