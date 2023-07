Il Mattino - Mercato a rilento: dal dopo Kim agli addii, per ora nessuna accelerata

"Affari a rilento", scrive l'edizione odierna de Il Mattino. In casa Napoli si prosegue con lo studio dei nomi per il nuovo centrale difensivo

"Affari a rilento", scrive l'edizione odierna de Il Mattino. In casa Napoli si prosegue con lo studio dei nomi per il nuovo centrale difensivo. Kevin Danso del Lens è il primo della lista, ma servono oltre venti milioni, per cui non è detto De Laurentiis non dica sì. Nel frattempo il patron dei partenopei non vuole cedere Piotr Zielinski, in scadenza tra un anno, mentre spinge per l'addio di Hirving Lozano, anch'esso in scadenza tra dodici mesi.