Il Mattino - Meret sta per tornare: fissata la data per il rientro tra i titolari

Quando rientrerà Alex Meret? A Empoli, in una partita che non gli riporta alla mente ricordi felici, il portiere friulano sarà ancora ai box. Fermo dallo scorso 21 settembre, cioè dal giorno della partita dello Stadium contro la Juventus, l'estremo difensore azzurro ha saltato già due partite e mezzo e lo stesso accadrà col match del Castellani.

Meret, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per l'incontro interno contro il Lecce, il 26 ottobre prossimo. In quell'occasione dovrebbe rientrare tra i convocati, ma non tra i titolari. Per rivederlo in campo dall'inizio - si legge - bisognerà aspettare Milan-Napoli tre giorni dopo.