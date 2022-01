Il Mattino - Mertens accetterebbe qualsiasi cifra, ma Napoli non gli farà offerta per rinnovare

"Gli ultimi show di Mertens", scrive oggi Il Mattino in edicola. Il belga sarebbe disposto anche ad abbassarsi lo stipendio, ma il Napoli non eserciterà la clausola per il rinnovo di contratto. Un lungo addio. Pieno di carezze, di grazia, di altri teneri momenti. Ma le strade di Mertens e del Napoli alla fine della stagione si separeranno.

Oggi non esiste una sola possibilità che Mertens resti, e non è lui a volerlo. Anzi, lui accetterebbe qualunque cifra, e qualunque data di scadenza, una specie di accordo in bianco.