Il Mattino - Micheli e Mantovani: i veri scopritori di Kvara, Kim e non solo

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Cristiano Giuntoli il Napoli darà ancora più spazio a Micheli e Mantovani, i capi dello scout che in questi anni hanno scovato talenti in ogni parte del mondo. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino, al duo di osservatori si devono le scoperte più recenti di fenomeni come Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min Jae, mentre a Giuntoli sarebbe stata poi riservata la parte della trattativa per l’acquisto del georgiano e del sud coreano.