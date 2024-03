Il Mattino - Natan verso l'addio in prestito: il piano del club

Arrivato lo scorso anno, Natan ci ha messo un po' di tempo a guadagnarsi un posto del Napoli. E ora l'ha riperso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato lo scorso anno, Natan ci ha messo un po' di tempo a guadagnarsi un posto del Napoli. Poi, però, quando ci era riuscito, è arrivato un infortunio che l'ha tenuto fuori per quasi due mesi. E a quel punto non è riuscito più a riconquistarsi una maglia da titolare. In estate il difensore brasiliano potrebbe essere così ceduto, scrive Il Mattino:

"Non è semplice dar via Ostigard e Natan. E anche Jesus non è proprio in cima alla lista dei desideri. Natan potrebbe essere girato a qualche società amica in prestito: operazione che va fatta anche rapidamente. Perché la regola del Napoli è nota: per uno che va via, uno arriva. Ma, certo, nella prossima estate non si potrà aspettare agosto per prendere i difensori".