Il Mattino - Nelle parole di Conte sul mercato troviamo le prime incomprensioni con il club

"Nel mercato non entro in merito, se me lo chiedessero dirò il mio pensiero. Se il club mi chiederà darò la mia opinione. Qua non si tratta di prendere giovani di prospettiva. Ma giovane di prospettiva per fare cosa? Non ho capito, che prendiamo un giocatore della Primavera? Se si deve fare qualcosa, si deve fare nella maniera giusta. Non facciamo ridere le persone. Le cose vanno fatte come Dio comanda, altrimenti rimaniamo così". Così Antonio Conte nel post-partita di Atalanta-Napoli. Il Mattino nella sua edizione odierna torna su queste dichiarazione:

“Ecco, se vogliamo trovare le prime incomprensioni tra lui e il club, bisogna capire che ce l’ha con la lentezza delle operazioni di gennaio e per l’innesto di un prospetto come Hasa. Tradotto: poiché ci giochiamo lo scudetto non possiamo perdere tempo a svezzare i possibili enfant prodige. D’altronde, anche con Marin è stato talmente chiaro che ora lo spagnolo sta per andare al Villareal”.