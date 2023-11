Il Mattino - Niente svincolati a sinistra: le due soluzioni interne di Mazzarri

Quella del sudamericano sarà dunque un’assenza pesante per Walter Mazzari, che dovrà fare i conti con una fascia sinistra in emergenza.

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva si è soffermato anche sul brutto infortunio subito da Matias Olivera. Il terzino azzurro nella sfida vinta 1-2 a Bergamo ha rimediato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, che lo terrà fuori dai campi almeno due mesi. Una diagnosi che ha permesso al Napoli di tirare un leggero sospiro di sollievo, visto che si pensava anche ad un infortunio più grave.

Quella del sudamericano sarà dunque un’assenza pesante per Walter Mazzari, che dovrà fare i conti con una fascia sinistra in emergenza. Mario Rui infatti tornerà soltanto a fine dicembre e la corsia mancina napoletana è affidata a due soli giocatori. Mazzarri ha fatto capire di voler contare su Juan Jesus, già subentrato a Bergamo. In alternativa Di Lorenzo potrebbe andare a fare il terzino sinistro, lasciando spazio a Zanoli sulla destra. Tutto questo perché il Napoli, nel mercato di gennaio, non avrà intenzione di investire sul mercato per un altro laterale mancino.