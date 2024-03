Il Mattino - No del Comune a Bagnoli, ma ADL ha l'ok di Invitalia: l'ostacolo è la Federtennis

Ha incontrato l'ad Bernardo Mattarella che si occupa della riqualificazione dell'area ed ha dato spunto ad ADL per lanciare il progetto

Aurelio De Laurentiis non è stupito dalla reazione del Comune di Napoli, che insiste sul Maradona, ma è convinto come sempre di avere l'asso nella manica. Secondo Il Mattino, nonostante i muri del Comune il presidente del Napoli ha incassato un'apertura da Invitalia che è proprietaria dei suoli. Ha incontrato l'ad Bernardo Mattarella che si occupa della riqualificazione dell'area ed ha dato spunto ad ADL per lanciare il progetto stadio, consapevole degli intoppi che potrebbero esserci per l'area rossa del bradisismo e gli accordi con la Federtennis già presi per un centro di dimensioni europee con decine di campi.

Improbabile - scrive il quotidiano - che ADL con la sua esperienza si sia lanciato nella mischia senza sapere dove andare a sbattere. E' probabile invece che con Invitalia il Napoli stia provando ad ottenere il via libera per un'operazione di minor impatto, ovvero il centro sportivo: la priorità considerando che entro pochi mesi il Napoli dovrà lasciare Castel Volturno perchè i Coppola non intendono prolungare la convenzione.