Il Mattino - Non è certo che Demme parta: Garcia lo valuta, da scartare uno scambio

Il futuro di Diego Demme non è più così certo. Il centrocampista del Napoli, dato in partenza dopo una stagione ai margini con Spalletti, è in corso di valutazione da parte di Rudi Garcia, che non è così sicuro di cederlo. Lo scrive Il Mattino, che spiega anche come l'idea dello scambio con Gaetano Castrovilli della Fiorentina non sembra aver preso piede, dopo che Joe Barone non ha mandato segnali al club campano.