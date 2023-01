Il Mattino - Non solo Kvara: per la Salernitana da valutare condizioni di un altro big

Secondo quanto riportato da Il Mattino il centrocampista ha accusato un problema fisico nel finale dei tempi supplementari dopo un contrasto

Stanislav Lobotka tiene in ansia il Napoli in vista della gara di campionato contro la Salernitana, che chiuderà il girone d'andata degli azzurri, già campioni d'inverno. Secondo quanto riportato da Il Mattino il centrocampista ha accusato un problema fisico nel finale dei tempi supplementari dopo un contrasto: nulla di preoccupante ma la sua situazione fisica sarà valutata ancora una volta prima di dare il via definitivo alla sua trasferta, con il resto della squadra, a Salerno.