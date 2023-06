Il Mattino - Non solo Luis Enrique, tra i 40 tecnici di ADL c'è anche un altro spagnolo

In casa Napoli la priorità era e rimane la sostituzione di Luciano Spalletti per iniziare un nuovo corso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli la priorità era e rimane la sostituzione di Luciano Spalletti per iniziare un nuovo corso: secondo quanto scrive Il Mattino, occhi spalancati anche su Unai Emery, autore di una prodigiosa rimonta con l'Aston Villa che quest'anno ha portato alla qualificazione in Conference League e all'ipotesi Rudi Garcia.