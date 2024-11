Il Mattino - Novità sullo stadio: ADL ora prova a costruirlo nell'area est, i dettagli

La questione stadio è sempre attuale a Napoli e le ultime oggi arrivano direttamente dall'edizione odierna de Il Mattino: "Pronta una nuova legge sugli stadi che magari smuoverà De Laurentiis, ma è tutto da vedere. A oggi il patron sta facendo balenare l'ipotesi di costruire - per l'ennesima volta - uno stadio tutto suo nell'area est. Quasi in risposta al Palazzetto dello sport che sorgerà al Centro direzionale.

Con la non trascurabile differenza che se i lavori per il Palazzetto sono prossimi all'inizio lo si deve alla famiglia Grassi che ha messo sul tavolo un project financing e oltre 50 milioni. A Palazzo San Giacomo aspettano la mossa del Patron. E fanno filtrare che nell'area del Centro direzionale non c'è posto per costruire uno stadio di calcio. Mentre sul Maradona la porta del sindaco - trapela dal Municipio - è sempre aperta".