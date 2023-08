Il Mattino - Oggi può arrivare fumata bianca per Lindstrom: costo e ingaggio del danese

Accordo con il danese in tasca da tempo: 1,8 milioni all'anno per 5 anni.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

"Per Lindstrom al Napoli accordo vicino: 20 milioni e affare in dirittura d'arrivo" scrive Il Mattino oggi in edicola. Jesper Lindstrom si avvicina a grandi passi al Napoli. Il club azzurro è vicino all'intesa con l'Eintracht per un affare da 20 milioni di euro, già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca.

Accordo con il danese in tasca da tempo: 1,8 milioni all'anno per 5 anni. Con l'arrivo di Lindstrom potrebbe partire Lozano ma il messicano ha 4,5 milioni di euro di stipendio per il prossimo anno e non intende perdere nulla.