Il Mattino - Operazione Osimhen nella bufera: ipotesi di sovrafatturazione per evadere il fisco

TuttoNapoli.net "L'operazione Osimhen in mezzo alla bufera. DeLa indagato per falso in bilancio" riporta come titolo di copertina il quotidiano Il Mattino. Blitz della Guardia di Finanza nella sede del Club: l'accusa è l'ipotesi di sovrafatturazione che avrebbe garantito di evadere il fisco. Indagati il presidente Aurelio De Laurentiis e il CdA del Napoli ma dal club fanno sapere: "Noi sereni".