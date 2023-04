Il Mattino - Osimhen a rischio anche per il ritorno col Milan, situazione complicata

Sull'edizione odierna de Il Mattino si analizzano le condizioni del grande assente a San Siro, Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'asso non c'è: è rimasto a Castel Volturno come era previsto da tempo anche se un po' qualcuno, in cuor suo, sperava nella guarigione-lampo". Sull'edizione odierna de Il Mattino si analizzano le condizioni del grande assente a San Siro, Victor Osimhen.

"No, stasera in Champions Osimhen non ci sarà: la distrazione al muscolo non fa stare sereni. Dunque, nessun miracolo a Milano. E per capire se farà in tempo per la gara di ritorno bisogna attendere le convocazioni del match con il Verona: se ci sarà, allora giocherà col Milan. La sensazione? È una situazione complicata. Un guaio, certo".