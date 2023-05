Il Mattino: "Osimhen, distrazioni di mercato: osservatori del Chelsea a Monza"

Osimhen è apparso poco lucido contro il Monza troppe voci iniziano a girare intorno al bomber.

"Osimhen, distrazioni di mercato: osservatori del Chelsea a Monza, è asta" scrive Il Mattino. Osimhen è apparso poco lucido contro il Monza troppe voci iniziano a girare intorno al bomber. Voci pronte a trasformarsi in qualcosa di concreto. Ieri a Monza erano segnalati gli osservatori del Chelsea. L'asta è iniziata, gli intermediari sono in azione: "Il Manchester United è in pole, ha iniziato a trattare con De Laurentiis già ad agosto. Occhio al Newcastle e adesso pure al Chelsea. Senza dimenticare il PSG".