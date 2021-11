Il Mattino:" Osimhen è finito sotto una pressa"

E non è l'unica cattiva notizia in casa Napoli: ieri si è fermato anche capitan Insigne, in dubbio per la gara di oggi a Mosca

TuttoNapoli.net © foto di ALESSANDRO TEDESCHI Il Mattino oggi in edicola apre con le parole del professore che ha operato Victor Osimhen dopo la frattura multipla allo zigomo rimediata contro l'Inter: "Osimhen è finito sotto una pressa". L'intervento è riuscito ma sono servite 6 placche e 18 viti: per l'attaccante nigeriano previsto uno stop di circa tre mesi. E non è l'unica cattiva notizia in casa Napoli: ieri si è fermato anche capitan Insigne, in dubbio per la gara di oggi a Mosca" ricorda il quotidiano.