Il Mattino - Osimhen e Zielinski verso il forfait per l'Atalanta: le ultime

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva si è soffermato anche sul Napoli, pronto a tornare in campo contro l'Atalanta dopo la sosta per le Nazionali. Walter Mazzarri punta al ritorno di Victor Osimhen, che nella giornata di ieri si è allenato a parte. Il nigeriano tuttavia difficilmente ci sarà contro i nerazzurri visto che è più probabile un ritorno in Champions League contro il Real Madrid.

Il Napoli dunque si affiderà a Raspadori o Simeone contro la Dea. Problemi anche per Zielinski, che a causa di una tonsillite è costretto al riposo forzato. Il polacco come Osimhen va verso il forfait contro l'Atalanta. Notizie davvero pesanti, che si aggiungono alle già note assenze di Mario Rui e Meret. Difesa in emergenza, visto che Olivera tornerà soltanto ad allenarsi nella giornata di venerdì.