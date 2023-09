Il Mattino - Osimhen-Garcia, confronto nello spogliatoio e possibile multa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La reazione di Victor Osimhen alla sostituzione di Rudi Garcia è stato un brutto spettacolo. Per Rudi Garcia non c'è pace e dopo aver incassato il dissenso al cambio di Kvara giorni fa, ieri ha dovuto fare i conti anche con il malumore dell'attaccante nigeriano. "Perché non due punte?", la domanda polemica di Osi all'allenatore, nel momento in cui è uscito per far spazio a Simeone.

Secondo la ricostruzione del Mattino, in edicola oggi, capitan Di Lorenzo ha già parlato con Victor al Dall'Ara, così come Garcia, anche se in forma più dura. Ora si deciderà se punire il giocatore con una multa: il gesto è stato troppo plateale, come a voler mettere in discussione il tecnico seduto in panchina. Lo stesso che - si legge - non vuole vedere più alcun tipo di sceneggiata simile e oggi, a Castel Volturno, avrà un ultimo confronto dai toni eventualmente decisi.