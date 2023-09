Il Mattino - Osimhen-Garcia: oggi nuovo confronto a Castel Volturno

Osimhen rischia la multa: oggi nuovo confronto con Garcia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen rischia la multa: oggi nuovo confronto con Garcia. Oggi a Castel Volturno, rivela Il Mattino, ci sarà un nuovo confronto sull'accaduto al Dall'Ara: il tecnico francese non vuole assolutamente vedere più reazioni di questo tipo.

A rimetterci d'altronde, è l'immagine dello stesso club: gesti così plateali non possono essere ammissibili. Osimhen, che già in passato si è lamentato per il cambio sotto altre gestioni, sarebbe opportuno chiedesse scusa pure al suo vice, Giovanni Simeone, e poi a tutti i compagni: troppo importante archiviare la faccenda al più presto per tornare a vincere. Già mercoledì con l'Udinese.