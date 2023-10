Il Mattino - Osimhen ha apprezzato un gesto di ADL: si riapre trattativa rinnovo?

A sorpresa, potrebbe riaprirsi la trattativa tra Victor Osimhen e il Napoli per discutere del rinnovo del contratto.

A sorpresa, potrebbe riaprirsi la trattativa tra Victor Osimhen e il Napoli per discutere del rinnovo del contratto. Lo scrive il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola: il centravanti nigeriano, attualmente infortunato, ha apprezzato l'ok del club per permettergli di trascorrere qualche giorno in Nigeria e ora potrebbe tornare a dialogare col presidente De Laurentiis per prolungare l'attuale accordo scadenza 2025.

L'impressione è che per Osimhen l'avventura in Serie A sia ormai giunta al capolinea: punta a un altro campionato, magari la Premier League. Ma con una scadenza più lunga rispetto al 2025 De Laurentiis potrebbe puntare a un incasso di almeno 100 milioni di euro.