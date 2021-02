Il Mattino: "Osimhen, l'affare è del Lille: 70 milioni e primato in Francia"

"Osimhen, l'affare è del Lille: 70 milioni e primo in Francia". Così in apertura l'edizione odierna de Il Mattino, che esprime un giudizio piuttosto netto sull'acquisto più oneroso della storia del Napoli: sembra funzionare la ricetta del Lille, che primeggia in Ligue 1 pur avendo venduto il suo pezzo più pregiato.

Il club francese si è assicurato un ricco bottino con la cessione del nigeriano e quella di Gabriel all'Arsenal, ma il rendimento sul campo non sembra averne risentito.