Il Mattino: "Osimhen-Napoli? Non ci sono ombre. Prezzo giusto, da folli gonfiarlo"

Ieri nel processo plusvalenze parola alla difesa. L'avvocato Grassani, difensore del Napoli, è stato ascoltato nel pomeriggio di ieri per circa un'ora

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Osimhen-Napoli? Non ci sono ombre. Prezzo giusto, da folli gonfiarlo" scrive quest'oggi Il Mattino. Ieri nel processo plusvalenze parola alla difesa. L'avvocato Grassani, difensore del Napoli, è stato ascoltato nel pomeriggio di ieri per circa un'ora. E all'uscita ha dichiarato: "Osimhen non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato, di 72 milioni, come sostiene la Procura federale, casomai è stato pagato troppo poco, visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni. Ricorrere a plusvalenze fittizie per 20 milioni sarebbe da kamikaze".