Il Mattino - Ospina, che errore: si è ostinato a restare in campo, ora deve saltare almeno 4 gare

Come scrive Il Mattino, quando David Ospina si è rialzato dopo lo scontro con Gabbiadini ha fatto una smorfia che ha subito fatto scattare il campanello di allarme al medico Canonico. Poi però lo stesso colombiano, una volta in piedi, ha spinto in maniera ostinata con Gattuso per restare in campo. "Non ho nulla, è passato tutto".

E INVECE... - Ieri la scoperta e il verdetto: distrazione del bicipite femorale. Tradotto, almeno 20 giorni e altre 4 partite assente. Gattuso è rimasto sorpreso perché anche a fine gara Ospina lo aveva rassicurato sulle sue condizioni. Il dolore che sentiva, secondo lui, era legato a un crampo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.