Il Mattino - Paulo Sousa ad un passo, ma casting resta aperto: le alternative

"Paulo Sousa a un passo dal Napoli ma il casting resta aperto" scrive Il Mattino in edicola quest'oggi. Il tecnico della Salernitana direbbe di sì a un solo anno di contratto con opzione per la stagione successiva e al momento è la pista più calda, con De Laurentiis che però non pare essersi stancato di attendere che Galtier si liberi dal Psg (ma l'ex Lille non ha la stessa fretta degli azzurri).

"C'è ancora puzza di bruciato, Galtier ma anche Benitez sono lì in agguato. Così come Gallardo. Senza dimenticare un nome a sorpresa, un altro Paulo: Fonseca" scrive il quotidiano.