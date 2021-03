Il Mattino - Per Mertens botta alla spalla: Dries vuole provare il recupero lampo

Gennaro Gattuso in apprensione. Nel corso del match disputato ieri contro la Repubblica Ceca, Dries Mertens si è infortunato alla spalla. Incerti i tempi di recupero con l'attaccante del Napoli che proverebbe in un recupero lampo. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Botta alla spalla, paura per Mertens".