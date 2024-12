Il Mattino - Pista d'atletica ad Agnano? Dal Comune assist ad ADL per il Maradona

vedi letture

Dal Comune un assist per Aurelio De Laurentiis e la questione riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. La giunta del sindaco Manfredi ha approvato un project financing, dà in concessione l'impianto per 35 anni in cambio di 6 milioni e le spese di gestione e di manutenzione oltre che delle opere a carico dell'Ati proponente composta da "Infratech Consorzio stabile" e da "New Agnano".

Agnano potrebbe essere la svolta per eliminare la pista d'atletica al Maradona. Nel sito si potrebbe fare anche una pista di atletica. Cosa significa? Che il Maradona potrebbe diventare lo stadio del calcio. Uno stimolo per De Laurentiis per presentare il progetto di riqualificazione in vista di Euro 2032. E la sensazione che Manfredi abbia accelerato sul project financing dell'Ippodromo dando l'ennesimo assist alla SSC Napoli è netta