Il Mattino - Poca chiarezza su infortunio Osimhen: come possono variare i tempi di recupero

Tensione e preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, sostituito venerdì nell'amichevole tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita

Tensione e preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, sostituito venerdì nell'amichevole tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita di Roberto Mancini e ora a rischio stop per infortunio. Come racconta Il Mattino, domani il bomber di Rudi Garcia farà ritorno in Italia per sottoporsi ad esami strumentali, che chiariranno l'entità dell'infortunio dell'attaccante nigeriano, per cui le notizie rimbalzate sono andate da semplici crampi ad addirittura una lesione del legamento del ginocchio.

Attesa per gli esami, a rischio la sfida con il Verona

Nel frattempo, il Napoli attende. Impossibile stimare quanto Osimhen dovrà rimanere fuori (e se dovrà farlo) prima degli esami strumentali. Se fosse interessato il tendine del ginocchio potrebbe trattarsi semplicemente di un sovraccarico, che costringerebbe così Osimhen a qualche giorno di riposo, in caso di trauma invece lo stop sarebbe di una decina di giorni. In ogni caso, sembra complicato vedere il nigeriano in campo contro il Verona, soprattutto in vista della partita di Champions della settimana seguente contro l'Union Berlino di Bonucci.