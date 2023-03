Il Mattino punge: "Da Osimhen a Kvaratskhelia: se le stelle stanno a guardare"

TuttoNapoli.net

"Napoli, da Osimhen a Kvaratskhelia: se le stelle stanno a guardare" scrive Il Mattino analizzando il ko degli azzurri in casa contro la Lazio. Osimhen e Kvara non riescono a trascinare come al solito e il Napoli resta a secco, perdendo per 1-0 contro i biancocelesti.

Era successo un'altra volta prima di ieri, alla prima del 2023, altra sconfitta, contro l'Inter. C'è stato solo un lampo, sul legno colpito da Osimhen: "le speranze di rimonta degli azzurri si sono fermate lì, con quei legni che hanno continuato a tremare per una manciata di minuti dopo l'impatto ravvicinato con il pallone", scrive il quotidiano.